Milano 16:41
46.833 +0,77%
Nasdaq 16:41
24.793 -0,88%
Dow Jones 16:41
48.979 -1,30%
Londra 16:41
10.686 -0,01%
Francoforte 16:41
25.036 -0,89%

Piazza Affari: andamento negativo per WIIT

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per WIIT
Seduta in ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che mostra un decremento del 3,63%.
Condividi
```