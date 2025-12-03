Milano 12:10
43.607 +0,58%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:10
9.683 -0,20%
Francoforte 12:10
23.735 +0,10%

Piazza Affari: performance negativa per Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Ferragamo
Rosso per la maison del lusso, che sta segnando un calo del 2,33%.
Condividi
```