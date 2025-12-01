Milano 12:04
Piazza Affari: scambi al rialzo per Comer Industries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che lievita dell'1,98%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Comer Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,65%, rispetto a +2,1% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'esame di breve periodo di Comer Industries classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 41,7 Euro e primo supporto individuato a 40,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 42,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
