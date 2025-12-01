Piazza Affari: scambi al rialzo per Comer Industries

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, che lievita dell'1,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Comer Industries
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,65%, rispetto a +2,1% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'esame di breve periodo di Comer Industries
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 41,7 Euro e primo supporto individuato a 40,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 42,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)