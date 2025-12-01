Piazza Affari: scambi al rialzo per Comer Industries

produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza

FTSE Italia Mid Cap

Comer Industries

indice delle società a media capitalizzazione

Comer Industries

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita dell'1,98%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,65%, rispetto a +2,1% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 41,7 Euro e primo supporto individuato a 40,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 42,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)