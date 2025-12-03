Milano 12:09
Perde Comer Industries sul mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che mostra un -9,61%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Comer Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 39,1 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 35,5. L'equilibrata forza rialzista di Comer Industries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 42,7.

