Perde Comer Industries sul mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, che mostra un -9,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Comer Industries
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 39,1 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 35,5. L'equilibrata forza rialzista di Comer Industries
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 42,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)