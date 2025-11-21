Milano 13:55
42.703 -0,50%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:55
9.518 -0,10%
Francoforte 13:55
23.188 -0,39%

Piazza Affari: risultato positivo per Comer Industries

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, in guadagno del 2,45% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comer Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comer Industries rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Comer Industries. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Comer Industries evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 37,9 Euro. Primo supporto a 37. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 36,4.

