Piazza Affari: risultato positivo per Comer Industries

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, in guadagno del 2,45% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comer Industries
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comer Industries
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Comer Industries
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Comer Industries
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 37,9 Euro. Primo supporto a 37. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 36,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)