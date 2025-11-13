Piazza Affari: andamento rialzista per Comer Industries

(Teleborsa) - Bene il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, con un rialzo del 2,71%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comer Industries
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comer Industries
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Comer Industries
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 38,37 Euro e primo supporto individuato a 37,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,47.
