Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto media dell'Italia

Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto media dell'Italia
Performance positiva per l'indice media italiano, che continua la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura precedente.
