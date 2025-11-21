Milano
Piazza Affari: timido segno meno per il FTSE Italia All-Share Financials
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
21 novembre 2025 - 17.00
Depressa il
FTSE Italia All-Share Financials
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.725,1 punti.
Argomenti trattati
Italia
(1217)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Financials
-0,83%
