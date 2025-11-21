Milano 17:09
42.605 -0,73%
Nasdaq 17:09
23.949 -0,44%
Dow Jones 17:09
45.915 +0,36%
Londra 17:10
9.522 -0,06%
Francoforte 17:09
23.080 -0,85%

Piazza Affari: timido segno meno per il FTSE Italia All-Share Financials

Depressa il FTSE Italia All-Share Financials, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.725,1 punti.
