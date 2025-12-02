Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:24
25.528 +0,73%
Dow Jones 19:24
47.388 +0,21%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

Piazza Affari: brillante l'andamento del FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share Financials, che continua la giornata a 37.424,64 punti.
