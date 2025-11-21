Milano 10:27
42.676 -0,56%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:27
9.483 -0,46%
Francoforte 10:27
23.123 -0,67%

Piazza Affari: vendite diffuse sull'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Settore costruzioni a Milano crolla dell'1,55%, scendendo fino a 70.380,31 punti.
