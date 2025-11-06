Milano 10:23
Indice del settore costruzioni italiano, quotazioni in calo a Piazza Affari
Profondo rosso per il settore costruzioni a Milano, che retrocede a 69.315,81 punti, in netto calo dell'1,77%.
