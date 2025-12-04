Milano 10:55
43.388 +0,02%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:56
9.697 +0,05%
Francoforte 10:55
23.869 +0,74%

Piazza Affari: balza in avanti l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti l'indice del settore costruzioni italiano
Il Settore costruzioni a Milano guadagna lo 0,98% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 72.564,68 punti.
Condividi
```