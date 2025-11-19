Milano
Mercoledì 19 Novembre 2025, ore 13.06
Prezzi consumo ex tabacco Unione Europea (YoY) in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
19 novembre 2025 - 11.05
Unione Europea,
Prezzi consumo ex tabacco in ottobre su base annuale (YoY) +2,1%
, in calo rispetto al precedente +2,2%.
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
Condividi
