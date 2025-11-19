Appuntamenti macroeconomici del 19 novembre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 19/11/2025
00:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso 2,3%; preced. -0,9%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,8%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0%)
10:00 Unione Europea
: Partite correnti Zona Euro (atteso 16,2 Mld Euro; preced. 11,9 Mld Euro)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo ex tabacco, mensile (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo ex tabacco, annuale (preced. 2,2%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 0,6%)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -61,4 Mld $; preced. -78,3 Mld $)
16:30 USA
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 6,41 Mln barili)