New York: mette il turbo Marvell Technology
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,55%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Marvell Technology confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 93,15 USD con primo supporto visto a 89,84. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 87,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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