New York: mette il turbo Marvell Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,55%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Marvell Technology confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 93,15 USD con primo supporto visto a 89,84. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 87,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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