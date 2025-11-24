Milano 13:49
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 21/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre

Apprezzabile rialzo per il Dow Jones 30, in guadagno dell'1,08% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo del Dow Jones 30 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 46.639,7. Supporto a 45.801,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 47.477,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
