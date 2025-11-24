Arca Fondi lancia fondo per PMI nel progetto FNSI: obiettivo di raccolta a 100 milioni di euro

(Teleborsa) -, un fondo di investimento chiuso (FIA) rivolto agli investitori professionali ed in particolare a istituzioni finanziarie, compagnie assicurative, fondazioni e casse di previdenza. Il fondo ha unArca Sviluppo Italia punta a contribuire al rilancio del mercato azionario domestico, aumentando scambi e liquidità per i titoli delle PMI, in coerenza con gli obiettivi del, comparto del Patrimonio Rilancio istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).Arca Sviluppo Italia, saràe avrà orizzonte temporale di 7 anni. Il fondo concentrerà gli investimenti su società italiane a piccola e media capitalizzazione con solidi fondamentali, vantaggi competitivi e prospettive di crescita strutturale, seguendo una strategia gestionale bottom-up fondata sull'analisi fondamentale e orientata ad ottimizzare il rapporto tra rischio e rendimento.Il fondo rispetterà i requisiti della disciplina die sarà classificato come Articolo 8 ai sensi del Regolamento SFDR.Arca Sviluppo Italia si avvarrà della consolidata esperienza di Arca Fondi SGR leader nel mercato dei PIR con 2,6 miliardi di masse in gestione (al 30 giugno), e una quota di mercato dell'11%. Arca Sviluppo Italia, il fondo di Private Equity dedicato alle PMI italiane ad alto potenziale, che ha recentemente raggiunto 205 milioni di euro di commitments."Arca Sviluppo Italia rappresenta un intervento concreto a favore delle PMI italiane, cuore dell'economia nazionale e motore di innovazione e occupazione - commenta- In questo percorso, guardiamo con particolare attenzione a quelle eccellenze imprenditoriali che hanno reso grande il Paese: vere e proprie multinazionali tascabili, che operano in settori di nicchia e primeggiano a livello globale grazie a specializzazione, qualità e capacità di innovare".