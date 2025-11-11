Generali Investments: lanciato fondo per sostenere le PMI quotate italiane e l’economia reale

(Teleborsa) -lancia ilistituito e gestito daper investire nelle società a media e bassa capitalizzazione italiane supportando così la loro crescita.Il Fondo è partecipato dalle compagnie di assicurazione dele si inserisce nell’ambito delcomparto dele gestito daa supporto del mercato azionario italiano e soprattutto della componente a piccola e media capitalizzazione.Il Fondo avrà unache potrà crescere attraverso la raccolta di capitali sul mercato presso gli investitori professionali. Ilnel rispetto della quota massima del 49% del totale raccolto al primo closing.Il Fondo investirà unain titoli azionari quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da società a media e bassa capitalizzazione non appartenenti al settore finanziario e all’indice FtseMIB. La restante parte degli attivi,con fatturato superiore ai 50 milioni di euro o in titoli di debito emessi dalla Repubblica Italiana o da Stati Membri dell’Unione Europea partecipanti all’Area Euro e dalla Commissione Europea. La politica di investimento del Fondo è compatibile con i requisiti della normativa PIR.Il(Fondo di Investimento Alternativo) chiuso, riservato ad investitori professionali, con una durata minima di cinque anni a decorrere dalla definitiva chiusura del periodo di sottoscrizione. Anche tenuto conto di eventuali proroghe, l. Il periodo di sottoscrizione delle quote del Fondo si chiuderà entro il 6 maggio 2027. Tale termine potrà essere prorogato dalla SGR di ulteriori 6 mesi (sino al 6 novembre 2027).La clientela di riferimento è rappresentata daquali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, istituzioni finanziarie, assicurazioni, fondazioni, casse di previdenza e fondi pensione.: "Quest’iniziativa, pensata dal MEF e CDP, supporta il nostro Paese ad avere un investitore a lungo termine,Stiamo dando un segnale concreto alle piccole e medie imprese per far crescere e consolidare il proprio business fornendo anche un ottimo esempio di partenariato tra settore pubblico e privato.": "La strategia di investimento del Fondo mira a selezionare prevalentemente aziende a media e piccola capitalizzazione con fondamentali solidi, buoni posizionamenti strategici e competitivi che presentano un potenziale di crescita a valutazioni sostenibili. Pensiamo che le PMI italiane abbiano valutazioni interessanti e che presentino buone prospettive di rivalutazione. Riteniamo che quest’iniziativaverso questo segmento del mercato con un’ottica di medio – lungo termine".