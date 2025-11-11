Milano 11:21
Fineco, a ottobre raccolta netta supera 1,3 miliardi di euro (+33%)

Finanza
Fineco, a ottobre raccolta netta supera 1,3 miliardi di euro (+33%)
(Teleborsa) - Fineco ha comunicato che nel mese di ottobre la raccolta netta ha raggiunto 1.301 milioni di euro, con una crescita del 33% rispetto a 979 milioni di ottobre 2024. L’ulteriore accelerazione del numero di nuovi clienti nel mese, che si attestano a 19.322 (+28% a/a).

L’asset mix evidenzia infatti una forte crescita della componente gestita, pari a 519 milioni da 429 milioni di ottobre 2024, riflettendo il crescente interesse della clientela verso soluzioni di investimento efficienti e convenienti. Fineco Asset Management registra una raccolta retail pari a 332 milioni.

Anche la componente amministrata è cresciuta a 870 milioni da 555 milioni di un anno fa, e ha sostenuto insieme al costante ampliamento della base di clienti attivi i ricavi del brokerage: a ottobre sono pari a 31,3 milioni, il miglior risultato mensile di sempre per la Banca, portando il dato da inizio anno a 218,3 milioni (+22% a/a). La raccolta diretta è pari a -88 milioni.
