Fineco, a ottobre raccolta netta supera 1,3 miliardi di euro (+33%)

(Teleborsa) - Fineco ha comunicato che nel mese di ottobre
la raccolta netta
ha raggiunto 1.301 milioni di euro
, con una crescita del 33% rispetto a 979 milioni di ottobre 2024. L’ulteriore accelerazione del numero di nuovi clienti
nel mese, che si attestano a 19.322
(+28% a/a).
L’asset mix
evidenzia infatti una forte crescita della componente gestita
, pari a 519 milioni
da 429 milioni di ottobre 2024, riflettendo il crescente interesse della clientela verso soluzioni di investimento efficienti e convenienti. Fineco Asset Management
registra una raccolta retail pari a 332 milioni
.
Anche la componente amministrata
è cresciuta a 870 milioni
da 555 milioni di un anno fa, e ha sostenuto insieme al costante ampliamento della base di clienti attivi i ricavi del brokerage: a ottobre sono pari a 31,3 milioni, il miglior risultato mensile di sempre per la Banca, portando il dato da inizio anno a 218,3 milioni (+22% a/a). La raccolta diretta
è pari a -88 milioni.