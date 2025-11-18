Risparmio gestito, il patrimonio tocca il nuovo record di 2.600 miliardi di euro

(Teleborsa) - Ildel mercato italiano dela fine settembre ha raggiunto la cifra record di, superando i 2.594 miliardi euro toccati a fine dicembre 2021, mettendo a segno unadinel trimestre, in netto rialzo dai 10,6 miliardi euro stimati dalle letture mensili.È quanto emerge dalladi, così commentata da, Direttore dell’Ufficio Studi, nel corso del video-talk "The Big Picture" su FR|Vision: "In termini di raccolta, il terzo è stato il trimestre migliore dell’anno, con i dati definitivi che portano gli afflussi del 2025 sopra i 30 miliardi di euro totali. Inoltre, tra giugno e settembre il patrimonio è stato sostenuto da una performance particolarmente brillante dei mercati azionari, con un effetto mercato pari a +2%".L’effetto performance è stato positivo anche per i soli. In proposito, Rota ha spiegato: "Nell'ultimo trimestre, le masse dei fondi aperti – la categoria di prodotto all'interno della quale è più importante la presenza delle famiglie italiane, ovvero circa 11 milioni di risparmiatori in base al nostro ultimo Osservatorio Sottoscrittori – sono cresciute per l'effetto combinato di due spinte positive. Da una parte abbiamo una raccolta netta di circa 7 miliardi di euro e dall'altra un effetto performance complessivamente pari al 2,5%, che da solo vale circa 32 miliardi di euro". A fine settembre, ilammontava aIllustrando il report definitivo, il Direttore dell’Ufficio Studi si è soffermato poi sullo slancio dei: "Osserviamo che i fondi italiani, insieme ai fondi round trip – quelli istituiti all'estero, ma gestiti da case prodotto italiane – hanno entrambi raccolto circa 3 miliardi di euro, confermando un buon momento. Il dato conferma il continuo interesse in particolare per i fondi a scadenza. Anche i fondi crossborder mettono a segno una raccolta positiva, dopo il negativo messo a segno nel secondo trimestre dell'anno".A livello di, lo spaccato per asset class mostra il continuo slancio dei, che tra giugno e settembre hanno attratto 6,3 miliardi di euro di nuovi capitali, dato che porta la raccolta da inizio anno a +18,8 miliardi di euro. "L'analisi per asset class fa emergere la forte e importante raccolta dei fondi obbligazionari, spinti in particolare dal buon successo di pubblico dei fondi a scadenza proposti soprattutto dalle case prodotto italiane, all'interno delle quali ormai raggiungono un peso di circa il 2530%", ha commentato Rota.Infine, Rota ha evidenziato l’1,65 miliardi raccolti nel terzo trimestre dalle gestioni di portafoglio per conto degli investitori, il +1,6 miliardi confluito nei fondi chiusi e i 4 miliardi euro di afflussi registrati dalle