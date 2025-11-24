Milano 13:30
42.293 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:30
9.561 +0,22%
Francoforte 13:30
23.224 +0,57%

Il FTSE MIB continua gli scambi a 42.268,25 punti

Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,92% alle 10:30
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,92% alle 10:30 e si muove in territorio negativo a 42.268,25 punti.
