Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 22:00
24.800 -0,83%
Dow Jones 22:01
46.590 -1,18%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,52%

Il FTSE MIB chiude a 43.767,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,52%
Milano mostra un frazionale ribasso dello 0,52% e archivia la seduta a 43.767,28 punti.
Condividi
```