Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dello 0,85%

Il FTSE MIB termina a 42.298,17 punti

Seduta in calo per Milano, che retrocede dello 0,85% e chiude a 42.298,17 punti.
