Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,53% alle 16:00

Il FTSE MIB passa di mano a 42.434,7 punti

Milano tratta in ribasso dello 0,53% alle 16:00 e si muove appena sotto la parità a 42.434,7 punti.
