Milano
17:35
42.651
-0,44%
Nasdaq
17:40
24.591
+0,36%
Dow Jones
17:40
45.938
-0,33%
Londra
17:35
9.507
-0,47%
Francoforte
17:35
23.163
-0,08%
Mercoledì 19 Novembre 2025, ore 17.56
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,44%
Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,44%
Il FTSE MIB chiude a 42.651,49 punti
In breve
,
Finanza
19 novembre 2025 - 17.39
Milano mostra un frazionale ribasso dello 0,44% e archivia la seduta a 42.651,49 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,44%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto