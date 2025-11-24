Milano 17:35
Cloudia Research, Algebris scende al 4,60% del capitale

Finanza, Partecipazioni rilevanti
Cloudia Research, Algebris scende al 4,60% del capitale
(Teleborsa) - Cloudia Research, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della trasformazione digitale con un'offerta specializzata in ambito ERP (Enterprise Resource Planning), ha reso noto che l'azionista significativo Algebris Investiments detiene ora 240.000 azioni ordinarie, pari al 4,60% del capitale sociale, da precedenti 265.000 azioni ordinarie, pari al 5,08% del capitale sociale. Gli azionisti significativi sono Finaime S.r.l con il 41,05% delle azioni ordinarie, mentre Eiffel Investment Group ha il 8,58%.
