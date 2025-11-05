Ulisse Biomed, Global Corporate Finance sottoscrive prima tranche AuCap da 2 milioni di euro

(Teleborsa) - Ulisse Biomed, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato la sottoscrizione e il pagamento da parte di(GCF) della prima tranche dell’deliberato dal consiglio di amministrazione lo scorso luglio.L’operazione, pari complessivamente a un massimo di, prevede l’emissione fino a 3 milioni di nuove azioni ordinarie senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 del Codice civile. Nello specifico, in data 30 ottobre 2025, GCF ha sottoscrittoa un prezzo unitario di 0,96 euro (di cui 0,95 euro a sovrapprezzo), per un controvalore complessivo diA seguito dell’operazione, il capitale sociale di Ulisse Biomed ammonta a 247.595,87 euro, suddiviso in 24.759.587 azioni ordinarie. L’attestazione di avvenuta esecuzione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Udine, insieme al nuovo statuto aggiornato.Ilrisulta così composto: Stefano Lo Priore (15,02%), Alberto Amati (10,79%), Algebris PMI Innovative Eltif (6,87%) e Good Harvest Ventures (6,26%), mentre il flottante di mercato rappresenta il 28,63% del totale.