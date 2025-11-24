4AIM SICAF, KT&Partners abbassa fair value e conferma Add

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il fair value
(a 127 euro
per azione da 157,3 euro, per un potenziale upside del 59%) e confermato la raccomandazione
(Add
) sul titolo 4AIM SICAF
, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan.
Gli analisti fanno notare che la nuova composizione del portafoglio
di 4AIM contava 47 società alla fine dei primi nove mesi
del 2025, in calo rispetto alle 49 società detenute nel primo semestre del 2025.
Le partecipazioni del fondo includono 3 nuovi ingressi
: Braga Moro
, Rino Petino
e Vinext
(tutte quotate in borsa durante il terzo trimestre del 2025). Complessivamente, queste nuove partecipazioni rappresentavano il 9,2% del valore del portafoglio di società quotate del fondo a fine settembre 2025 (circa 0,59 milioni di euro). Nel frattempo, il fondo ha completamente disinvestito
da 5 società: Cloudia Research
, Class Editori
, Eurogroup Laminations
, Espe
e LA SIA (acquisita da Mare Group
