4AIM SICAF, KT&Partners abbassa fair value e conferma Add

4AIM SICAF

Braga Moro

Rino Petino

Vinext

Cloudia Research

Class Editori

Eurogroup Laminations

Espe

Mare Group

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il(aper azione da 157,3 euro, per un potenziale upside del 59%) e confermato la) sul titolo, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan.Gli analisti fanno notare che ladi 4AIM contavadel 2025, in calo rispetto alle 49 società detenute nel primo semestre del 2025.Le partecipazioni del fondo includono 3(tutte quotate in borsa durante il terzo trimestre del 2025). Complessivamente, queste nuove partecipazioni rappresentavano il 9,2% del valore del portafoglio di società quotate del fondo a fine settembre 2025 (circa 0,59 milioni di euro). Nel frattempo, il fondo hada 5 società:e LA SIA (acquisita da).