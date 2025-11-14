Milano 10:02
Francoforte: movimento negativo per Bayer

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia chimico-farmaceutica, con un ribasso del 3,29%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bayer rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo del produttore tedesco di farmaci classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 29,57 Euro e primo supporto individuato a 28,61. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 30,54.

