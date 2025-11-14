Francoforte: movimento negativo per Bayer

compagnia chimico-farmaceutica

DAX

Bayer

produttore tedesco di farmaci

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 3,29%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 29,57 Euro e primo supporto individuato a 28,61. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 30,54.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)