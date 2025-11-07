Milano 13:50
42.764 -0,71%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:50
9.658 -0,80%
Francoforte 13:50
23.499 -0,99%

Francoforte: scambi negativi per Bayer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimico-farmaceutica, con una flessione del 2,57%.

L'andamento di Bayer nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo del produttore tedesco di farmaci evidenzia un declino dei corsi verso area 25,55 Euro con prima area di resistenza vista a 26,35. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
