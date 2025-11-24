Milano 13:36
42.270 -0,92%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:36
9.561 +0,22%
Francoforte 13:36
23.226 +0,58%

Londra: andamento rialzista per London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori
Londra: andamento rialzista per London Stock Exchange Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che gestisce la Borsa di Londra, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a London Stock Exchange Group rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 86,68 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 88,24. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 89,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```