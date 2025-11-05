BCE, Villeroy: la Banca Centrale Europea deve essere flessibile nelle prossime riunioni sui tassi di interesse

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea deve mantenere flessibilità nelle decisioni sui tassi di interesse
nelle riunioni future. Lo ha detto mercoledì durante una conferenza il policymaker della BCE Francois Villeroy de Galhau
.
Villeroy de Galhau ha sottolineato l'importanza per la banca centrale di preservare la propria capacità di adattare la politica monetaria
secondo necessità, in risposta alle condizioni economiche.
Nella stessa conferenza di Parigi, il funzionario dell'Istituto di Francoforte Joachim Nagel
, in merito all'inflazione, ha affermato che la banca centrale dovrebbe rimanere vigile sulle pressioni sui prezzi
, evitando al contempo l'autocompiacimento.