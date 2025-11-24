Fed, Waller a favore di un nuovo taglio dei tassi a dicembre: mercato del lavoro resta debole

CME Group

(Teleborsa) - Il Governatore della Federal Reservesi è detto favore ad un. "La mia preoccupazione riguarda principalmente il mercato del lavoro, in relazione al nostro doppio mandato. Quindi propongo un taglio dei tassi alla prossima riunione", ha affermato Waller a Fox Business Network.Secondo Waller è possibile che la Federal Reserve adotti un approccio più, cioè prudente e basato sui dati, con decisioni prese a ogni singola riunione a partire da gennaio, cioè quando arriveranno saranno disponibili alcuni dati economici la cui pubblicazione è stata sospesa a causa dello shutdown.americano ha già fatto sapere che le statistiche relative aldi ottobre e novembre saranno pubblicate il 16 dicembre, mentre i dati suidi novembre sono attesi per il 18 dicembre.Secondo Waller, comunque, gli ultimi dati pubblicati suggeriscono che il mercato del lavoro rimane debole. La pubblicazione di quelli nuovi dopo l'incontro del, potrebbe invece rendere ladi"un po' più complicata". "Se improvvisamente si dovesse registrare una ripresa dell'inflazione o dell'occupazione, o se l'economia stesse decollando, allora potrebbe destare preoccupazione", ha dichiarato, aggiungendo però di non credere "che il mercato del lavoro cambierà direzione nelle prossime sei-otto settimane".Secondo ildibasato sui contratti future relativi alle decisioni della banca centrale americana al momento ladi un taglio della Fed sono al 77%, quasi il doppio rispetto a quella calcolata una settimana fa.