New York: mette il turbo Broadcom

(Teleborsa) - Effervescente la società tech statunitense, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,04%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Broadcom rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Broadcom, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 352,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 371,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 340,2.

