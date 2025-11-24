New York: scambi negativi per Mosaic

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di fertilizzanti
, che tratta con una perdita del 2,73%.
Lo scenario su base settimanale di Mosaic
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Mosaic
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,22 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)