Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

New York: scambi negativi per Mosaic

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di fertilizzanti, che tratta con una perdita del 2,73%.

Lo scenario su base settimanale di Mosaic rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Mosaic mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,22 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,93.

