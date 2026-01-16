Milano 16:42
45.685 -0,36%
Nasdaq 16:42
25.459 -0,35%
Dow Jones 16:42
49.262 -0,37%
Londra 16:42
10.221 -0,17%
Francoforte 16:42
25.233 -0,47%

New York: Mosaic in forte calo

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di fertilizzanti, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,13% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mosaic, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di breve periodo di Mosaic mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26,82 USD. Rischio di discesa fino a 25,95 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 27,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
