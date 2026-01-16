Milano
16:41
45.703
-0,32%
Nasdaq
16:41
25.472
-0,29%
Dow Jones
16:41
49.280
-0,33%
Londra
16:41
10.224
-0,15%
Francoforte
16:41
25.246
-0,42%
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 16.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Mosaic in discesa a New York
Mosaic in discesa a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
16 gennaio 2026 - 16.10
Ribasso scomposto per il
produttore di fertilizzanti
, che esibisce una perdita secca del 4,13% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
A New York, forte ascesa per Mosaic
New York: mette il turbo Mosaic
New York: Mosaic in forte calo
New York: Valero Energy in forte discesa
Titoli e Indici
Mosaic
-4,31%
Altre notizie
New York: i venditori si accaniscono su HP
New York: seduta molto difficile per First Solar
Gartner, scendono le quotazioni a New York
New York: profondo rosso per EQT
New York: Hewlett Packard Enterprise in forte discesa
New York: vendite diffuse su Johnson Controls International
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto