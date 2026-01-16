Milano 16:41
45.703 -0,32%
Nasdaq 16:41
25.472 -0,29%
Dow Jones 16:41
49.280 -0,33%
Londra 16:41
10.224 -0,15%
Francoforte 16:41
25.246 -0,42%

Migliori e peggiori, In breve
Mosaic in discesa a New York
Ribasso scomposto per il produttore di fertilizzanti, che esibisce una perdita secca del 4,13% sui valori precedenti.
