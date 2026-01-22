New York: scambi al rialzo per Mosaic

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di fertilizzanti
, con una variazione percentuale del 3,73%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mosaic
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Mosaic
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,08 USD, mentre il primo supporto è stimato a 27,99. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30,16.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)