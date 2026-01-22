Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 19:53
25.545 +0,86%
Dow Jones 19:53
49.500 +0,86%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

New York: scambi al rialzo per Mosaic

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di fertilizzanti, con una variazione percentuale del 3,73%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mosaic più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Mosaic è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,08 USD, mentre il primo supporto è stimato a 27,99. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30,16.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
