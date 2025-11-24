Milano 17:35
New York: scatto rialzista per Western Digital

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,80%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Western Digital, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il leader nel settore dei dischi rigidi, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 144,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 150,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 140,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
