Milano
17:29
44.739
-0,78%
Nasdaq
17:31
25.644
+0,49%
Dow Jones
17:31
49.119
-0,54%
Londra
17:30
10.134
-0,16%
Francoforte
17:30
24.859
+0,01%
Venerdì 23 Gennaio 2026, ore 17.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Western Digital in discesa a New York
Western Digital in discesa a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
23 gennaio 2026 - 16.10
In forte ribasso la
società che si occupa di archiviazione dei dati
, che mostra un -4,32%.
Condividi
Leggi anche
New York: i venditori si accaniscono su Western Digital
New York: andamento rialzista per Western Digital
Vola a New York Western Digital
New York: i venditori si accaniscono su Western Digital
Titoli e Indici
Western Digital
-2,11%
Altre notizie
New York: ingrana la marcia Western Digital
New York: Western Digital, quotazioni alle stelle
New York: seduta molto difficile per Western Digital
New York: si muove a passi da gigante Western Digital
New York: performance negativa per Western Digital
New York: scambi al rialzo per Western Digital
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto