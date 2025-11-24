Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

New York: su di giri Micron Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista il produttore di microchip, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,43%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Micron Technology rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Micron Technology, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 214,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 225 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 208,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
