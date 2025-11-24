Parigi: andamento rialzista per Edenred

(Teleborsa) - Avanza l'inventore del buono pasto ticket restaurant
, che guadagna bene, con una variazione del 3,04%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il CAC40
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Edenred
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 18,6 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 19,21 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 18,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)