Parigi: balza in avanti Saint Gobain

produttore di materiali edili

CAC40

Saint Gobain

società attiva nell'edilizia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 91,22 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 89,48. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 92,96.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)