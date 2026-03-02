Parigi: movimento negativo per Saint Gobain

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di materiali edili
, che mostra un decremento del 3,50%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saint Gobain
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società attiva nell'edilizia
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 83,63 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 82,57. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 81,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)