Milano 17:29
46.257 -2,02%
Nasdaq 17:31
24.843 -0,47%
Dow Jones 17:31
48.726 -0,52%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:30
24.671 -2,43%

Parigi: movimento negativo per Saint Gobain

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di materiali edili, che mostra un decremento del 3,50%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saint Gobain, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società attiva nell'edilizia. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 83,63 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 82,57. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 81,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
