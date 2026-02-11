Milano 13:11
46.413 -0,83%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:11
10.430 +0,73%
Francoforte 13:11
24.958 -0,12%

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric
Balza in avanti il gruppo industriale francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,60%.
