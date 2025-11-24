Parigi: scambi in positivo per Capgemini

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nella fornitura di servizi IT
, che tratta in utile del 2,62% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Capgemini
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di breve periodo di Capgemini
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 136 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 133,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 138,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)