Milano 9:57
45.433 +0,79%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:57
10.192 +0,20%
24.512 +0,83%

Parigi: scambi in positivo per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Capgemini
Balza in avanti la società attiva nella fornitura di servizi IT, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,70%.
Condividi
```