Milano 11:12
45.063 +0,25%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:12
10.185 +0,36%
Francoforte 11:12
24.904 -0,12%

Parigi: si concentrano le vendite su Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono la società attiva nella fornitura di servizi IT, che passa di mano con un calo del 2,90%.
