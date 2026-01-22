Milano 17:35
Webuild, quota da 830 milioni di dollari nel mega contratto per metropolitana di Riyadh

(Teleborsa) - Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato che il contratto per l'estensione della Red Line della Metropolitana di Riyadh, già annunciato lo scorso 13 gennaio, ha un valore pari a 2,75 miliardi di dollari. Il progetto, commissionato dalla Royal Commission for Riyadh City (RCRC), sarà realizzato dal consorzio guidato da Webuild con una quota del 30,1% (pari a circa 830 milioni di dollari), e partecipato da L&T (India), NESMA (Arabia Saudita) e ALSTOM (Francia).

Il progetto prevede la progettazione e la costruzione di 8,4 km di nuova linea metropolitana senza conducente a bordo (driverless), di cui 1,3 km in viadotto e i restanti 7,1 km in galleria. Prevede inoltre cinque stazioni, di cui tre in sotterraneo, e tutti i sistemi di segnalamento. Per lo scavo della tratta in galleria, è previsto l'impiego di una TBM (Tunnel Boring Machine).
