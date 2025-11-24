Milano 13:43
42.266 -0,93%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:43
9.560 +0,21%
Francoforte 13:42
23.219 +0,55%

Piazza Affari: balza in avanti De' Longhi

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big degli elettrodomestici, che avanza bene del 2,17%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che De' Longhi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,51%, rispetto a -0,35% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Le implicazioni di breve periodo del produttore di elettrodomestici sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 36,09 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 35,09. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 37,09.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
